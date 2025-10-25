Manisa'da 2 bin 710 şişe gümrük kaçağı parfümle yakalandı

- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, M.P.'nin otomobilinde 2 bin 710 kaçak parfüm ele geçirildi.
- İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari mal kaçakçılığına ilişkin çalışmaları sırasında olaya müdahale etti.
- M.P. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari mal kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, dün M.P.'nin kullandığı otomobili durdurdu.
KAÇAK PARFÜM BULUNDU
Otomobildeki aramada, farklı markalara ait gümrük kaçağı olduğu belirlenen toplam 2 bin 710 şişe parfüm ele geçirildi.
Şüpheli M.P. hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.