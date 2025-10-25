Abone ol: Google News

Manisa'da 2 bin 710 şişe gümrük kaçağı parfümle yakalandı

Turgutlu ilçesinde otomobilinde 2 bin 710 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirilen M.P. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 14:16
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari mal kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, dün M.P.'nin kullandığı otomobili durdurdu.

KAÇAK PARFÜM BULUNDU

Otomobildeki aramada, farklı markalara ait gümrük kaçağı olduğu belirlenen toplam 2 bin 710 şişe parfüm ele geçirildi.

Şüpheli M.P. hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. 

