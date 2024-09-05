Manisa'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

İHA
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hashoca Mahallesi 132 Sokak üzerinde kiracı olarak ikamet eden Mehmet Akalp'ten uzun süre haber alamayan ev sahibi, Akalp'in kapısını çaldı.
Kapının açılmaması üzerine pencereden evin içine bakan ev sahibi, Akalp'i hareketsiz bir şekilde gördü.
Polis ve sağlık ekiplerine haber veren ev sahibi, kapıyı da zorlayarak içeriye girdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Akalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Akalp'in cansız bedeni, adli tabip kontrolünün ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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