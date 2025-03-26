Manisa'da ani manevra yapan araç takla attı: 2 yaralı

Uşak'tan yola çıkarak İzmir'e doğru seyreden otomobil sürücüsü Cafer Kaçar, İzmir-Ankara kara yolunun Eşme Kavşağı'nda bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Önünde seyreden kamyona çarpmaktan kaçınan sürücü, ani manevra yaptı.
Bunun üzerine kontrolden çıkan otomobil, takla atarak kanala düştü.
2 YARALI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki eşi Mercan Kaçar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cafer ve Mercan Kaçar’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen kamyonun şoförü, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış