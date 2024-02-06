Manisa'da asker eğlencesinde kan aktı: Abi ölürken kardeşi ağır yaralandı Manisa'da asker eğlencesinde yaşanan bıçaklı saldırıda 30 yaşındaki abi hayatını kaybetti, 20 yaşındaki kardeşi ise ağır yaralandı.

DHA

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi'nde asker eğlencesinde henüz belirlenemeyen sebepten çıkan kavgada E.A.Ö. (30), bıçakla Abdullah Erol (30) ve kardeşi M.A. Erol'a (20) saldırdı.

İki kardeş aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Abdullah Erol'un hayatını kaybettiği, kardeşi M.A. Erol'un ise yaralı olduğu belirledi.

Ağır yaralanan M.A. Erol, ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Abdullah Erol'un cesedi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Saldırgan yakalandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüpheli E.A.Ö.'yü sabah saatlerinde suç aleti ile birlikte ilçede yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)