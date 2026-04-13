Trump’ın İran şartları netleşti: İşte 'müzakere edilemez' maddeler

Pakistan'ın başkenti İslamabad’da ABD ile İran arasında gerçekleştirilen kritik temaslar sonuçsuz kaldı.

Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, İsrail bağlantılı gerilim hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran cephesi, müzakerelerin çıkmaza girmesinde Washington’un “aşırı taleplerinin” belirleyici olduğunu savundu.

Zirvede Hürmüz Boğazı ana gündem maddesi olurken, tarafların boğazın statüsü ve açılması konusunda uzlaşamaması süreci kilitledi.

TRUMP’IN İRAN İÇİN “KIRMIZI ÇİZGİLERİ” AÇIKLANDI

İran ve ABD arasında dün Pakistan’da gerçekleştirilen ve 21 saat süren müzakerede sonuç çıkmazken, Beyaz Saray'dan müzakerelere ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeleri açıkladı.

İslamabad'daki müzakerelerden sonuç çıkmamasının üzerine NATO ve Körfez ülkeleriyle birlikte Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alacaklarını ve bu şekilde Hürmüz'ün bloke edileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler şu şekilde:

1. Tüm uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sona erdirilmesi



2. Geçen

sene Haziran ayında ABD bombardımanında ağır hasar gören başlıca

nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülerek imha edilmesi



3. Yeraltına gömüldüğü değerlendirilen 400 kilogramdan fazla yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun gün yüzüne çıkarılması



4. Bölgesel müttefikleri de kapsayan daha geniş çaplı bir barış, güvenlik ve gerilimi azaltma çerçevesinin kabul edilmesi



5. Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi vekil gruplarının finansmanına son verilmesi



6. Hürmüz Boğazı'nın geçiş ücreti alınmaksızın tamamen açılması

İRAN 2 ŞART KOŞMUŞTU

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İslamabad’da yapılması planlanan kritik müzakereler öncesinde Tahran’ın "kırmızı çizgisi" olan 2 şartını açıklamıştı.

Kalibaf şöyle demişti:

"Taraflar arasında karşılıklı rıza ile kararlaştırılan ancak şu ana kadar uygulanmayan iki husus bulunmaktadır: Lübnan'da ateşkesin sağlanması ve müzakereler başlamadan önce İran'ın bloke edilen varlıklarının serbest bırakılması. Müzakereler başlamadan önce bu iki konu mutlaka gerçekleştirilmelidir."