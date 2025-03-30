Manisa'da balkondan düşen kadından acı haber

AA
Manisa'nın Salihli ilçesi Sağlık Mahallesi Şüheda Caddesi'ndeki apartmanda meydana gelen olayda, 27 yaşındaki H.A, dün akşam henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evinin balkonundan zemine düştü.
Çevredekiler durumu, 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A. daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
H.A, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış