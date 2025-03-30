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Manisa'da balkondan düşen kadından acı haber

Manisa'da balkondan düşen kadından acı haber Henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evinin balkonundan zemine düşen 27 yaşındaki H.A, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.