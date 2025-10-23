Manisa'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa'nın Gördes ilçesinde feci kaza...

Kaza, Gördes-Salihli Karayolu üzerindeki Korubaşı Mahallesi mevkiinde saat 16.15 sıralarında meydana geldi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA

Mahmut Bek idaresindeki kamyon ile Nail Hasan Çakır yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Yolun ıslak olması nedeniyle meydana geldiği değerlendirilen kazada, araçlarda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gördes Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.