Abone ol: Google News

Manisa'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Gördes ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 20:28
Manisa'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
  • Manisa'nın Gördes ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı.
  • Kazada 4 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde feci kaza...

Kaza, Gördes-Salihli Karayolu üzerindeki Korubaşı Mahallesi mevkiinde saat 16.15 sıralarında meydana geldi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA

Mahmut Bek idaresindeki kamyon ile Nail Hasan Çakır yönetimindeki  otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Yolun ıslak olması nedeniyle meydana geldiği değerlendirilen kazada, araçlarda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gördes Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri