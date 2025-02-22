Manisa'da işe giderken silahlı saldırıda öldürüldü

DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işe gitmek üzere evden çıkan Rafet Çeledir, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çeledir, kanlar içinde yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçıların Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Çeledir, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

KAN DAVASI ŞÜPHESİ

Polis, Çeledir'in kan davası nedeniyle hasımları tarafından vurulmuş olabileceği üzerinde durulduğunu belirterek, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma büyüyor.

AĞABEYİ VE YEĞENİ CİNAYET İŞLEDİ

Turgutlu'da 2 yıldır yaşayan Çeledir'in ağabeyi ve yeğeninin, Kars'ın Digor ilçesinde 2 kişiyi öldürdüğü, bu nedenle bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.