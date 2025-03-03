İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin sevilen ismi Turgutluspor'un eski malzemecisi Ercan Çoban'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Çoban'ın Sanayi Sitesi yönünden dönel kavşağa çıktığı ve bu esnada İlker S. idaresindeki otomobille çarpıştığı görülüyor.

Kaza sonrası 8 gün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Çoban'ın vefatı Turgutlu'da, Turgutluspor camiası ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılanmış ve cenazesi büyük bir kalabalıkla gözyaşları içinde toprağa verilmişti.

AİLESİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYOR

Ercan Çoban'ın Turgutlu'da yaşayan ailesi vefat haberinin ardından adeta yıkıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ercan Çoban'ın kardeşi Mustafa Çoban, kazanın ardından yaşananlarla ilgili konuştu.

Vefat haberiyle aile olarak büyük şok yaşadıklarını belirten Mustafa Çoban, "10 Ocak 2025 tarihinde işten çıkışta hız tutkunu bir gencin dikkatsizce davranmasından dolayı yaralanmıştır. 8 günlük yoğun bakım sürecinden sonra ağabeyimin vefat haberini aldık. Ağabeyime dikkatsiz bir şekilde arkadan vuran ve sonra da hiçbir şey yokmuş gibi ağabeyimi suçlayan şahıs sadece 30 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Elbette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ağabeyim geri gelmeyecek ama en azından adaletin yerini bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.