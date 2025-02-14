Manisa'da otomobilde kokainle yakalandılar

Manisa'da nefes kesen narkotik operasyonu...
Şehre yüklü miktarda uyuşturucu sokulacağı bilgisine erişen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aracın İstanbul'dan geleceğini tespit etti.
İstihbari sürecin tamamlanmasının ardından ekipler, gece saatlerinde aracın geçeceği güzergahta konuşlandırıldı.
ONLAR KAÇTI POLİS KOVALADI
Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, dün saat 23.00 sıralarında durdurulmak istendi.
Ancak şüpheliler ihtara uymayarak kaçmaya başladı.
KOKAİNLE YAKALANDILAR
Polis, şüphelilerin peşine düşüp, otomobili İzmir-Ankara Karayolu Salihli girişinde durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin üzerlerindeki aramada, toplam 82 gram kokain ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Hasan K. (25), Bora Can G. (25) ve Saffet Ş. (30), gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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