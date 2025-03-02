Manisa'da seyir halindeyken alev alan tır küle döndü

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halinde olan Azerbaycan uyruklu Mahmudov Tural idaresindeki tır, Kovukdere mevkiine geldiğinde henüz neden çıktığı bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Aracından duman çıktığını gören tır şoförü, aracını yol kenarında bulunan cepte durdurdu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Araçtan yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine varan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonucu yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.

Tırın sürücüsü ise yangını yara almadan atlattı.