Manisa'da telefon dolandırıcılarına MİT ve jandarmadan ortak operasyon

DHA

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve TEM Timleri ile MİT, telefon dolandırıcıları için harekete geçti.

Telefon numarasına eriştikleri vatandaşları, kendilerini kamu görevlisi kimlikleriyle tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheliler, yakın takibe alındı.

KENDİLERİNİ KAMU ÇALIŞANI OLARAK TANITTILAR

Şüphelilerin kendilerini MİT personeli, İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi, istihbarat görevlisi gibi tanıtıp, vatandaşlardan, resmi işlerde yardımcı olacakları vaadiyle para talep ettiği belirlendi.

4 GÖZALTI

Operasyon, bugün İzmir'deki 5 farklı adrese eş zamanlı baskınlarla yapıldı. ‘Haydar Reis’ olarak tanınan A.S.Ö. ve 4 şüpheli, yapılan baskınlar sonucunda yakalanarak, gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 336 belge ve not kağıdı, 49 not defteri, 6 cep telefonu, 5 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 harici bellek ve sahte kamu personeli kimliği gibi dijital materyaller ve belgeler ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.