Mardin'de 11. kattan düşen zihinsel engelli çocuk can verdi

Mardin'de 11. kattaki evlerinin penceresinden düşen 15 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 00:26
  • Mardin'de zihinsel engelli 15 yaşındaki Murat Akbegü, 11. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
  • İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Murat'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde zihinsel engelli Murat Akbegü, 11. kattaki evlerinin penceresinden dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Murat'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

