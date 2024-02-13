Mardin'de 18 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu Mardin'de başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan 18 yaşındaki bir genç hastaneye kaldırıldı.

İHA

Mardin'de feci olay...

Mazıdağı ilçesi Kocakent köyünde ikamet eden ve evin bahçesinde bulunan lavaboya gitmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki İdem Y., köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde olarak bulundu.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaşam savaşı veriyor

İdem Y., ağır yaralı olarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)