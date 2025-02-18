Mardin'de 2 çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 7 yıl hapis

DHA

14 Temmuz 2024'te Mardin'in Artuklu ilçesinde, Nurullah Çiçek'in kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobil, Vali Ozan Caddesi üzerinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 10 yaşındaki İbrahim Halil Bumanhan ve 11 yaşındaki Orhan Kemal Duva'ya çarptı.

İKİ ÇOCUK DA KURTARILAMADI

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak İbrahim Halil Bumanhan hayatını kaybetti. Orhan Kemal Duva ise bir gün sonra yaşamını yitirdi. Nurullah Çiçek, gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de bulundu.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATARAK ŞERİT DEĞİŞTİRDİ, HIZ LİMİTİNE UYMADI

Kaza raporunda, Çiçek'in trafiği tehlikeye atacak şekilde şerit değiştirdiği, hız limitinin 50 km olduğu ve yaya geçidinde yayalara öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Çiçek'in sosyal medyada hız yaparak araç kullandığı videoları paylaşması dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, bu paylaşımlar altında "katil" gibi yorumlarda bulundu.

CEZAZI 7 YILA İNDİRİLDİ

Sanık, "Taksirle öldürme" suçlamasıyla yargılandı. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, savcı, Çiçek'in "bilinçli taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti ve sanığın yüzde 100 kusurlu olduğunu belirtti.

Çiçek, pişman olduğunu ve çarpmamak için fren yapmaya çalıştığını ifade etti. Mahkeme, sanığı 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılacak 7 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sürücü belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.