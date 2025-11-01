Mardin'de 2 çocuk parkın duvarını tekmeledi: O anlar kamerada

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 çocuk, parkın duvarını tekmeleyerek yıktı.
- Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, çocukların daha önce de duvara zarar vermeye çalıştığı belirlendi.
- Kızıltepe Belediyesi, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunarak, zarar verenlere yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolda yürüyen 2 çocuk, parkın duvarına art arda tekme attı.
Bir süre sonra duvarın kırıldığı görülürken, çocuklar olay yerinden uzaklaştı.
ÇOCUKLARIN DAHA ÖNCE DE BENZER ŞEYLER YAPTIKLARI BELİRLENDİ
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aynı çocukların daha önce de duvara zarar vermeye çalıştığı tespit edildi.
Kızıltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kamuya ait alanların korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirterek, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.
Belediye yetkilileri, parklara ve kamusal alanlara zarar verenlere karşı yasal süreç başlatılacağını açıkladı.