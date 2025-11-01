Mardin'de 2 çocuk parkın duvarını tekmeledi: O anlar kamerada Kızıltepe ilçesinde, 2 çocuğun, parkın duvarını tekmelerle yıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı çocukların daha önce de duvara zarar vermeye çalıştıkları belirlenirken, yetkililer vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.