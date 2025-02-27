DHA

20 Ağustos 2022’de Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen iki ayrı feci kazada toplamda 20 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi yaralanmıştı. Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yakınında gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı tırın 2 araca ve yayalara çarpıp devrilmesiyle başlamıştı. Bu kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen 6 yaşındaki Şervan Tanrısever, 11 yaşındaki Mihriban Tanrısever, 80 yaşındaki İbrahim Halil Has ve 35 yaşındaki İnan Berk hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, olay yerinde toplanıp ekiplerin çalışmalarını izlemeye başladı.

BAŞKA BİR TIR, KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Ancak kazadan sadece 33 dakika sonra başka bir gübre yüklü tır, Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı araç, kaza yerine gelen kalabalığın arasına daldı. Kalabalık, sağa sola kaçışırken, tır çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu. Bu olayda, polis memuru Yahya Ergin (33) şehit olurken, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17) ve Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Ayrıca, 47 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Her iki kazada toplamda 11 araç ve 3 iş yeri büyük hasar gördü.

TIR ŞOFÖRLERİ, SEGBİS ÜZERİNDEN İFADE VERDİ

Kazanın ardından tutuklanan tır şoförlerinden Umut Gündüz ve Yunus Şataflı, davanın 8’inci duruşmasına tutuksuz sanık olarak katıldılar. Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tır şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı, Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki SEGBİS salonundan katıldılar. Ayrıca, firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. de duruşmaya katıldı.

Kimlik tespitinin ardından, mağdur aileler sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mağdur avukatları, savcılığın hazırladığı mütalaaya kısmen katıldıklarını ancak sadece şoförlerin değil, firma yetkililerinin de sorumlu olduğunu belirterek, firma yetkililerinin cezalandırılmasını talep etti. Avukatlar ayrıca, Karayolları personelinin de yolda yeterli bakım ve onarım yapmadığını belirterek, bu kişilerin de cezalandırılmasını istedi.

SANIK AVUKATLARI: "TÜM KUSURLARIN YÜKLENMESİ DOĞRU DEĞİL"

Sanık avukatları da tüm kusurun müvekkillerinin yüklenmesinin doğru olmadığını, diğer sorumlu kişilerin de dosyaya dahil edilmesini talep etti. Müvekkilinin kullandığı aracın frenlerinin arızalı olduğunu ve kazanın kaçınılmaz olgunu belirten sanık avukatı, mütalaada geçen ‘Bilinçli taksirli’ maddesinin oluşmadığını, frenlerin arızalı olmasının müvekkilinin suçu olmadığını, gerekli kontrollerin, araç bakım ve onarımını firmaya ait olduğu belirtti. Müvekkilinin frenlerinin arızalı olduğunu yokuştan aşağı inince anladığını ve müvekkilinin normal hızdayken frenlerin tutmaması sonucu aracın hızlandığını ifade eden sanık avukatı, müvekkilinin beraatine, mahkemenin aksi kararında ise bilinçsiz taksirle suçundan cezalandırılmamasını talep etti.

Daha sonra söz alan sanıklar Umut Gündüz ile Yunus Şataflı ise mütalaaya katılmadıklarını, tüm suçun üzerlerine yüklendiğini ve önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi. Yunus Şataflı, “Olası kast yönünde bir eylemim olsaydı önündeki araca çarpardım. Ama aracı durdurmak için elimden geleni yaptım ve bunu yaparken araç devrildi. Araçta ben de vardım ve ben de ölebilirdim” dedi.

Gündüz ile Şataflı, son sözlerinde "Bir diyeceğim yoktur" dedi.

TIR ŞOFÖRLERİNİN SÜRÜCÜ BELGELERİ GERİ ALINDI, HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, son sözlerin alınmasının ardından karar için duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Umut Gündüz’ün ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan TCK’nın 85/2 maddesi uyarında 10 yıl hapisle cezalandırılmasına, Yunus Şataflı’nın da aynı suçtan 15 yıl 13 ay 10 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, ayrıca firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G.’nin ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Ayrıca, kusur durumu ve suçun işleniş şekli dikkate alınarak, TCK'nın 53/6 maddesi gereğince sanık Yunus Şataflı'nin sürücü belgesinin 2 yıl 6 ay, sanık Umut Gündüz’ün belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına, hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesine, sürenin, cezanın tümüyle infazdan itibaren işlemeye başlamasına hükmetti.

"KARARDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Kazada yaşamını yitiren Baver Babür'ün babası Zeynettin Babür, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen karardan memnun olmadıklarını söyledi. Kazada ölen avukat Baran Açan'ın babası Ramazan Açan da kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, “Gerçekten literatürde az görülecek bir olaydı. Büyük bir infialdi. Bugün çıkan kararla içimiz ferahlamamıştır. Bu karara gönlümüz razı olmamıştır. Hangi kurum ve kuruluşun kusur ve ihmali varsa bu davaya müdahil olmasını istiyorduk” diye konuştu.