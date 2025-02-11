İHA
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri denetim sırasında şüpheli bir tırı durdurarak arama yaptı.
25 TONDAN FAZLA SAHTE DETERJAN ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan kontrollerde, tam 25 ton 500 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi.
Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden sahte ürünlere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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