İHA
Mardin'de sabah saatlerinde yaşanan olayda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından planlı yürütülen operasyon kapsamında uygulama noktasında şüpheli bir araç durdurulmak istendi.
Ancak, sürücü 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı.
POLİS MEMURUNA ÇARPTI
Sürücü, Nusaybin İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru A.Y.Ö'ye çarpıp kaçtı. A
POLİS AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Şüpheli şahıs ise polisin çalışmaları sonucu yakalandı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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