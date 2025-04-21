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İHA

Mardin'de sabah saatlerinde yaşanan olayda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından planlı yürütülen operasyon kapsamında uygulama noktasında şüpheli bir araç durdurulmak istendi.

Ancak, sürücü 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

POLİS MEMURUNA ÇARPTI

Sürücü, Nusaybin İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru A.Y.Ö'ye çarpıp kaçtı. A

POLİS AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli şahıs ise polisin çalışmaları sonucu yakalandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.