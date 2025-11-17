Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi Derik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirilirken olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde kaçak silah operasyonu... İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 2 şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ Aramalarda 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Mauser piyade tüfeği, 1 adet G1 piyade tüfeği, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 293 adet 7.62 mm çapında fişek, 5 adet piyade tüfeği şarjörü ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildiği bildirildi. 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

