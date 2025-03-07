Mardin'de halı saha dönüşü kaza yaptılar: 3 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde birlikte halı saha maçına çıkan arkadaşların eğlencesi, felaketle sonlandı.
Halı saha maçından dönen arkadaş grubunun içinde bulunduğu, sürücüsü belirlenemeyen 34 BLH 44 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.
Otomobil, yolda savrularak şarampole yuvarlandı.
3 YARALI
Park halindeki araçlara çarparak ters dönen otomobilde bulunan Şehmus A. (17), Bünyamin A. (17) ve Davut P. (18) yaralandı.
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şehmus A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Soruşturma başlatılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; hızla gelen aracın kontrolden çıkarak, taklalar atıp park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.
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