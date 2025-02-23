Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 10 kişi yaralandı

AA & Ensonhaber

Mardin'in Artuklu ilçesi Gökçe Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.