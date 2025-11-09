Abone ol: Google News

Mardin'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 20:24
  • Mardin Kızıltepe'de, Ersoylu Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
  • Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, dört kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kızıltepe'deki silahlı çatışma, akşam saatlerinde Ersoylu Mahallesi’nde meydana geldi.

Henüz nedeni belirlenemeyen sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.S. (23), H.S. (55), M.S. (54) ve K.Ç. (26) yaralandı.

TEDAVİ ALTINDALAR, HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kızıltepe’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı; tedavi altına alınan dört kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

