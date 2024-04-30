Mardin'de kendini medyum olarak tanıttı: Olumsuz yorum yapanlara cinsel organını gösterdi Kendini medyum olarak tanıtarak sosyal medyadan açtığı yayınlarla büyü yapan şahıs, olumsuz yorumlarda bulunan kullanıcılara küfrederek cinsel organını gösterdi. Şikayet üzerine ifadeye çağrılan şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA

Mardin'de sosyal medya medyumu, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Midyat ilçesinde kendisini medyum olarak tanıtan Yusuf Y., sosyal medyada da açtığı yayınlarla ‘15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama’ gibi işlemler yaptığını iddia ederek görüştüğü kişilerden para aldı.

Olumsuz yorum yapanların bilgilerini ifşaladı

Sosyal medyada çeşitli hesaplar kullanan Yusuf Y., yayınında olumsuz yorum yapanlarla tartışarak, kendilerinin ve yakınlarının kişisel verilerini açıklayarak küfredip, tehditlerde bulundu.

"Ya kızını alacağım ya da anasını alacağım"

Kaydedilen o görüntülerde; soyunup cinsel organını da gösteren Yusuf Y.’nin, “Benim utanmam yok. Anlamadın işte. Ya kızını alacağım ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum.” dediği görüldü.

Ayrıca başka bir görüntüde de Yusuf Y.'nin bir tavuğu gösterip, kısa bir konuşma yaptıktan sonra başını bıçakla kesmesi yer aldı.

Gözaltı kararı verildi

Yusuf Y. hakkında CİMER’e yapılan şikayetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

İfade vermeye gitmeyen Yusuf Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)