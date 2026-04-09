Malatya'da otomobil park halindeki araçlara çarptı

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde epilepsi hastası olduğu öğrenilen Y.C.E. isimli kadın sürücünün kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, sürücü Y.C.E.'nin yaralandığını belirledi.
YAŞANANLAR KAMERADA
Y.C.E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
