Mardin'de kuyumcular arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga kamerada

- Mardin Kızıltepe'de kuyumcular arasında çıkan tartışma, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü.
- Polis, kavgayı havaya ateş açarak ayırırken, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda, 2 esnaf arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.
EKİPLER HAVAYA ATEŞ AÇARAK TARAFLARI AYIRDI
Tartışma kısa sürede sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri havaya ateş açarak tarafları ayırdı.
3 YARALI
Kavgada yaralanan 35 yaşındaki Şirin D., 25 yaşındaki Diyar A., 51 yaşındaki Abdurrahman A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.