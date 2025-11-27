Abone ol: Google News

Mardin'de kuyumcular arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga kamerada

Kızıltepe ilçesinde kuyumcular arasında çıkan sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 13:49
  • Mardin Kızıltepe'de kuyumcular arasında çıkan tartışma, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü.
  • Polis, kavgayı havaya ateş açarak ayırırken, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de kuyumcuların sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgası...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda, 2 esnaf arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. 

EKİPLER HAVAYA ATEŞ AÇARAK TARAFLARI AYIRDI 

Tartışma kısa sürede sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri havaya ateş açarak tarafları ayırdı.

3 YARALI

Kavgada yaralanan 35 yaşındaki Şirin D., 25 yaşındaki Diyar A., 51 yaşındaki Abdurrahman A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

