AA & Ensonhaber
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Kızıltepe Anafartalar Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi Ömer Okyar'ın nefes alamadığını fark eden sınıf öğretmeni okulun müdür yardımcısı Hamdullah Atay'dan yardım istedi.
İlk yardım bilgisi olan müdür yardımcısı Atay, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.
Atay'ın yaptığı müdahale sonrası boğazından cisim çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.
OLAY ANI KAMERADA
Yaşananlar okuldaki güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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