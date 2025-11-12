Marmaris açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 12 kaçak göçmen kurtarıldı

- Marmaris açıklarında 12 düzensiz göçmen can sallarıyla Türk karasularına geri itilmişken kurtarıldı.
- Aralarında 8 çocuğun bulunduğu bu göçmenler, sahil güvenlik ekiplerince müdahale edilerek güvenliğe alındı.
- Operasyon sonrası bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi de yakalanarak yetkililere teslim edildi.
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında, can salı içinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
YUNANİSTAN, 8'İ ÇOCUK 12 GÖÇMENİ ÖLÜME TERK ETTİ
Can salı, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilmişti. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle, 12 düzensiz göçmen (aralarında 8 çocuk de bulunuyor) kurtarıldı.
Olayın ardından yapılan operasyonla, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalanarak yetkililere teslim edildi.