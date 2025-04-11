Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Dün operasyon yapan polis, paylaşımları yaptıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, 32 yaşındaki B.A.’nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

"BİLİNÇSİZ BİR ŞEKİLDE YAPTIM"

Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A.'nın ifadesinde, "Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum." dedi.

"PİŞMANIM"

Katilleri ve onların yakınlarını da tanımadığını sözlerine ekleyen B.A., "Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım." dediği öğrenildi.

Polis yaptığı incelemede, B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheli B.A. hakkında "Silahlı tehdit", "Birden fazla kişiyi tehdit" suçlamasıyla işlem yapıldı ve B.A. ve Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri süren yaşı küçük 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan yaşı küçük çocuklardan birinin evinde bulunan ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı da öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi ile bir araya geldiğini açıklamıştı.

Erdoğan görüşmede, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.