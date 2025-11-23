Mersin'de 11 fabrika işçisi 'zirai ilaç zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yine bir zehirlenme vakası...

Bu kez adres Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki bir makarna fabrikası oldu.

Fabrikada çalışan bazı işçiler, öğle saatlerinde fenalaştı.

İhbarla fabrikaya sağlık ekipleri yönlendirildi.

11 KİŞİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Zirai ilaçtan zehirlendikleri değerlendirilen 9'u kadın 11 işçi, ambulanslarla Tarsus ve Toroslar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan işçilerin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.