Mersin’de ağızlıksız gezdirilen Rottweiler bir kadına ve kuryeye saldırdı

Mersin’in Toroslar ilçesinde sahibinin ağızlıksız şekilde gezdirdiği Rottweiler cinsi köpek, sokakta önce bir kadına ardından olay yerinde duran motosikletli kuryeye saldırdı.

Saldırıya uğrayan kuryenin kask kamerası tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüle kuryenin yaşadığı korku dolu anları gözler önüne serdi.

ÖNCE YOLDAN GEÇEN KADINA ARDINDAN KURYEYE SALDIRDI

Rottweiler cinsi köpek, ilk önce yoldan geçmekte olan Şediye Armut adlı kadına saldırdı.

Kadını bacağından ve karın bölgesinden ısırarak yaralayan köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken, o sırada bölgeden geçen ve olup biteni merak ederek kullandığı motosikletten inip olay yerine gelen motokuryeye saldırdı.

KURYENİN ACI ÇIĞLIKLARI CADDEDE YANKILANDI

Yere düşen ve ismi öğrenilemeyen kurye, kendisini ısıran köpeğin dişlerinden kurtulmak için acı içinde bağırırken, sahibi ve çevredekiler hayvanı uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı.

Genç kurye saldırgan köpeğin elinden güçlükle kurtarıldı.

DEHŞET ANLARI KASK KAMERASI TARAFINDAN KAYIT ALTINA ALINDI

Öte yandan köpeğin kuryeye saldırdığı anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, kalabalığı görerek motosikletinden inen kuryeye köpeğin saldırdığı anlar ve kuryenin acı içinde bağırdığı anlar yer aldı.

Olay sonrası köpeğin saldırısına uğrayan her 2 kişinin de hastanede ayakta tedavi gördüğü ve köpek sahibi hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.