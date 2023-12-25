Mersin'de alev alan minibüs demir yığınına döndü Yolcu minibüsü, seyir halinde iken alev alev yandı. Kimsenin zarar görmediği yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

İHA

Mersin'de panik anları yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi GMK Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Minibüs yanmaya başladı

Çarşı istikametine seyir halinde olan minibüs, ön taraftan yanmaya başladı.

Şoför aracı hemen sağa çekerken, yolcular ve kendisi araçtan indi. Kısa sürede alev tüm minibüsü sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Küle döndü

Dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, minibüste ara ara patlamalar oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında zarar gören olmazken, minibüsten geriye demir yığını kaldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)