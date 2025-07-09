Mersin'de cinayet zanlısı, polisle çatışmada öldürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde 5 gün önce Kemalpaşa Sanayi Sitesi’ndeki bir oto yıkama dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi Ali Çoban (26) hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından şüpheli kaçmıştı.

POLİSLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ, BİR POLİS YARALANDI

Fatih Mahallesi Adana Bulvarı Demirkapı Kavşağı’nda, cinayet zanlısı Hüseyin V.’nin (41) bir ticari takside olduğunu belirleyen polis ekipleri, aracı durdurdu. Ancak şüpheli araçtan inerek kaçmaya çalıştı.

Yakalanacağını anlayan Hüseyin V., polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada zanlı hayatını kaybetti, polis memuru S.Ş. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TAKSİDEKİ 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaralı polis Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, zanlının cenazesi morga götürüldü. Taksinin içinde bulunan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.