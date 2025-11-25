Mersin’de çöp evden 10 kamyon atık boşaltıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin’in Akdeniz ilçesinde çevre sakinlerinin uzun süredir şikâyet ettiği Müfide İlhan Mahallesi’ndeki çöp ev, belediye ekiplerinin müdahalesiyle temizlendi. 6152 Sokak’ta bulunan evde yapılan incelemede, içeriden bahçeye ve çatıya kadar yayılan büyük miktarda eski kıyafet, mobilya, halı, plastik ve evsel atık tespit edildi.

"HİJYEN VE CAN GÜVENLİĞİ" UYARISI

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan raporda, çöp birikiminin hem sağlık hem de güvenlik açısından ciddi tehlike oluşturduğu belirtildi. Bunun üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirilerek temizlik çalışması başlatıldı.

TONLARCA ÇÖP, İŞ MAKİNELERİYLE TAHLİYE EDİLDİ

İş makinesi desteğiyle yürütülen kapsamlı çalışmada evden tonlarca atık çıkarıldı. Temizlik işleminin ardından hem kötü kokunun hem de görüntü kirliliğinin büyük ölçüde ortadan kalktığı, mahallede uzun süredir yaşanan haşere sorununun da azaldığı ifade edildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yıllardır sorun yaratan çöp evin temizlenmesinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek rahat bir nefes aldıklarını dile getirdi.