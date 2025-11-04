Mersin'de eczacı teknisyeni tartaklandı: Yeni görüntülerle gerçek ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan olayda ortaya çıkan yeni detaylar şoke etti.

Olay, 16 Ekim günü sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki bir eczanede yaşandı.

Eczaneye giden Zeynel Abidin Toprak, eski tarihli reçeteyle ilaç almak istedi.

TARTIŞMA ÇIKINCA DÜKKANDAN ATTI

Eczacı teknisyeni Arif Fidan ilacı vermeyince aralarında tartışma yaşandı.

Tartışmanın sonunda Fidan, Zeynel Abidin Toprak'ı eczaneden çıkardı.

OLAYDAN SONRA OĞLU ECZACIYI DARBETTİ

Olaydan bir gün sonra Zeynel Abidin Toprak'ın oğlu İsmail Toprak, eczaneye gelerek Fidan'ı sopayla darbetti.

Gürültüleri duyarak iş yerine giren komşuları araya girip, Fidan'ı kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Fidan, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

TUTUKLANDI

Arif Fidan tedavisinin ardından taburcu olurken, kaçan İsmail Toprak kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Toprak, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Mersin Eczacı Odası yetkilileri de eczane önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadıklarını belirtti.

OLAYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayın öncesine dair farklı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, eczacı teknisyeninin olaydan bir gün önce Zeynep Abidin Toprak'ı tartaklayarak iş yerinden çıkarırken iterek yere düşürdüğü, ardından kapıyı kapattığı anlar yer aldı.

OĞLUNUN YAPTIĞINI ONAYLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Yaşananları anlatan Zeynel Abidin Toprak, eczacı teknisyeninin ilk kendisini darbettiğini ancak buna rağmen oğlunun yaptığını da savunmadığını söyledi.

Fidan'dan şikayetçi olduklarını belirten Zeynel Abidin Toprak, oğlunun serbest bırakılmasını ya da Fidan'ın da tutuklanmasını istedi.