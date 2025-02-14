Mersin'de erken hasat eriğin fiyatı 8 bin lirayı buldu

DHA

İlkbahar aylarının yaklaşmasıyla mevsimin en güzel meyvesi erikler de olgunlaşmaya başladı.

Mersin’in Mut ilçesinde, sezonun ilk örtü altı erik hasadı gerçekleştirildi.

Hasat, Göksu Mahallesi'ndeki çiftçi Mustafa Yılmaz'a ait serada yapıldı.

ERKENCİ ERİK HASADI

Etkinliğine İlçe Kaymakam Vekili İsa Uğur, Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, Mersin Orman ve Köy İlişkileri Dairesi (ORKÖY) Müdürü Necmi Poscu ile ilgililer katıldı.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Vekili İsa Uğur, en erken hasatlardan birisinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu tür erkenci projelerin ülke genelinde daha yaygın hale gelmesini temenni ediyoruz." dedi.

"BU HASAT NİSAN'IN 20'Sİ CİVARINDA OLURDU"

Sera sahibi Mustafa Yılmaz da 1 dönümlük alanda 3 yıldır serayla uğraştığını belirterek, "Seramızda ORKÖY yüzde 20’si hibe olmak üzere yüzde 50 destek verdi. Biz de kalan miktarı karşıladık. Açık alandı, kapattık, seraya çevirdik. Şubat ayındayız, eriğimizi çıkardık, ilk hasadımızı yaptık. Dışarıda olsaydı bu hasat, Nisan'ın 20’si, 30’u civarında olurdu. Ciddi şekilde öne çekmiş olduk" diye konuştu.

KİLOSU 8 BİN LİRADAN ALICI BULDU

Yılmaz, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına ihracat da yaptıklarını belirterek, bölgede erkenci üretimi sadece kendisinin yaptığı için talebe yetişemediğini, devletin daha fazla destek vererek üretimin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Diğer yandan sezonun ilk erikleri, kilosu 8 bin liradan alıcı buldu. Paketlere 9'ar adet konulan toplam 24 kilo erik, İstanbul'a gönderildi.