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Mersin’de gece denize girenlerden biri boğuldu: 2 kişi kayboldu

Mersin'de gece denize girdikten sonra dalgalarla sürüklenen 3 kişiden biri boğuldu. Kayıp 2 kişi için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.

DHA DHA
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Mersin’de gece denize girenlerden biri boğuldu: 2 kişi kayboldu

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yapraklı Koy sahilinde gece denize giren kimliği belirsiz 3 kişi dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı.

3 kişinin denizde çırpındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin denizde yaptığı aramada akıntıyla sürüklenen 3 kişiden biri olan kimliği belirsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Cansız bedeni bulunan kadının ve kaybolan 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Denizde kaybolan diğer 2 kişinin bulunması için ekipler arama çalışmasını sürdürüyor.

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