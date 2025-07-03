Mersin’de gece denize girenlerden biri boğuldu: 2 kişi kayboldu

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yapraklı Koy sahilinde gece denize giren kimliği belirsiz 3 kişi dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı.
3 kişinin denizde çırpındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekiplerin denizde yaptığı aramada akıntıyla sürüklenen 3 kişiden biri olan kimliği belirsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Cansız bedeni bulunan kadının ve kaybolan 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Denizde kaybolan diğer 2 kişinin bulunması için ekipler arama çalışmasını sürdürüyor.