Abone ol: Google News

Mersin'de genç kızın çağrısı karşılıksız kalmadı: Direk yenilendi, Türk bayrağı göndere çekildi

Mut ilçesinde 19 yaşındaki Melike Bekler’in video çekerek gösterdiği duyarlılık sayesinde, tepedeki eskiyen bayrak direği yenilendi, Türk bayrağı yeniden göndere çekildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 18:48
  • Mersin Mut'ta, Melike Bekler'in çektiği video ile eskiyen bayrak direği yenilendi ve Türk bayrağı tekrar göndere çekildi.
  • Bekler'in videosu, kısa sürede dikkat çekerek jandarma, orman işletme ve belediyeyi harekete geçirdi.
  • Direk sağlamlaştırıldı ve eskiyen bayrak yenisiyle değiştirildi.

Mut’un kırsal Evren Mahallesi sınırlarında, bölge gençleri tarafından 2019 yılında dikilen bayrak direğindeki Türk bayrağı zamanla yıprandı.

Bayrağın rüzgarla aşağı indiğini fark eden Melike Bekler, yürüyerek tepeye çıktı ve çektiği videoda bayrağın durumuna dikkat çekti.

VİDEO KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Genç kızın videosu kısa sürede ilgi gördü.

Bunun üzerine jandarma, orman işletme, belediye ekipleri ve mahalle sakinleri harekete geçti.

DİREK BOYANDI, YIPRANAN BAYRAK DEĞİŞTİRİLDİ

Direk boyanıp sağlamlaştırılarak yeniden dikildi, eskiyen bayrak ise yenisiyle değiştirildi.

Evren Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, yapılan çalışmaya ilişkin “Bayrak direğini artık yatırılıp kaldırılabilecek hale getirdik. Eski bayrağı da yenisiyle değiştirdik.” dedi.

3. Sayfa Haberleri