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İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, O.Y. yönetimindeki motosiklet ile E.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, yaya olarak kaldırımda yürüyen 48 yaşındaki Hacı Karadağ'a çarptı.

YARALI KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Araç ile tabela arasında kalan Karadağ, ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kaza sonrasında 2 sürücüyü de gözaltına aldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Feci kaza ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, iki aracın çarpışmasıyla savrulan otomobilin yayaya çarpma anları yer aldı.

Görüntülerde kazadan saniyeler öncesinde ise aynı noktadan dönen 2 kişinin olduğu motosikletin de son anda kurtulması dikkat çekti.