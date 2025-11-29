Mersin'de hafif ticari aracın, otoyolda kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

- Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araç, kamyona çarparak 3 kişinin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.
- Olay yerinde Mistik Ali Gönen, Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen hayatını kaybetti; Ahsen Lina Yücedağ, Seda Yücedağ ve Medine Gönen yaralandı.
- Kamyon şoförü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde dehşet veren kaza...
Mistik Ali Gönen, yönetimindeki hafif ticari araç, aynı güzergahta Fatih T. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Demir yığınına dönen hafif ticari araçtaki Mistik Ali Gönen, Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen olay yerinde hayatını kaybetti.
Ahsen Lina Yücedağ, Seda Yücedağ ve Medine Gönen yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri gönderildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.