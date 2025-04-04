Mersin'de halk otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı

AA
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde seyreden halk otobüsü sürücüsü, Mimar Sinan Bulvarı'nda bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otobüs, önce elektrik direğine, sonra Toroslar Belediyesi Makina İkmal Müdürlüğü'nün bahçe duvarına çarptı.
5 YOLCU YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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