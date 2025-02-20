Mersin'de kapağı açılan kamyon kasası 3 çocuğu yaraladı

DHA
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi üzerinde ilerleyen M.K. idaresindeki kamyonunun kasası, seyir halindeyle aniden açıldı.
Sürücü durumu fark etmezken, açık kapak korkunç bir olayın yaşanmasına sahne oldu.
3 ÇOCUK YARALANDI
Kapak, önce yol kenarındaki B.S. (8), E.S. (13) ve M.S.'ye (14) sonra da park halindeki 2 araca çarptı.
Yaralanan çocuklar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kamyon şoförü M.K.'yi gözaltına aldı.
Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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