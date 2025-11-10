Mersin'de motosiklet konvoyunda kaza: 1 ölü 1 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin’in Tarsus ilçesi D-750 kara yolu Sağlıklı mevkisinde dün meydana gelen kazada, Asi Hayat Motosiklet Grubu konvoyundaki motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 2 çocuk babası motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkadaşı ağır yaralandı.

KONVOY DÖNÜŞ YOLUNDAYDI

Kaza, Tarsus gezisinden Hatay’ın İskenderun ilçesine dönen Asi Hayat Motosiklet Grubu konvoyu sırasında yaşandı. 53 yaşındaki Hikmet Gürarslan yönetimindeki 31 AZA 608 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen E.T. idaresindeki 33 AAB 581 plakalı otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle Gürarslan ve arkasındaki Tolga Cugun (27) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HİKMET GÜLARSLAN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan kontrollerde, 2 çocuk babası Hikmet Gürarslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Cugun ise Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza anı, motosikletin kamerası ile yoldaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü E.T. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldığı bildirildi.