Mersin'de motosikletten düşen şahıslar yaya olarak kaçtı

Mersin'de sürücü ile beraberindeki şahsın hareket halindeyken düştüğü motosiklet, karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazanın ardından sürücü ile yanındaki şahıs kaçtı.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 22:08
  • Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeki motosikletten düşen iki kişi, kazadan sonra yaya olarak kaçtı.
  • Motosiklet, karşı yönden gelen başka bir motosiklete çarptı.
  • Olayın ardından polis, güvenlik kameraları üzerinden inceleme başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesi Barbaros Mahallesi'nde kimliği henüz saptanamayan sürücü ile beraberindeki şahıs, hareket halindeki motosikletten düştü.

Motosiklet ise karşı yönden gelen motosiklete çarptı.

YAYA OLARAK KAÇTILAR

Kazanın ardından sürücü ile yanındaki şahıs, ara sokaklara girerek kaçtı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

