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İHA

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında Erdemli ilçesinde bir şüphelinin kaçak içki ticareti yaptığı tespit edildi. Şüpheli takibe alınarak aracı durduruldu.

KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından aracının koltuklarının altı ile bagajında yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 93 litre viski ele geçirildi.

Şüpheli, adli işlemlerin tamamlanması için jandarmaya götürüldü.