Mersin'de refüje çarpan taksinin motoru fırladı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir taksi, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı.
ARAÇ SAVRULDU, MOTORU YERİNDEN FIRLADI
Adnan Menderes Bulvarı’nda seyir halindeki 33 T 1178 plakalı ticari taksi, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle refüje çıktı ve ardından ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken motoru ve parçaları yola saçıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü K.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.