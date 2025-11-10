Mersin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin’in Tarsus ilçesinde şehirler arası minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi D-400 Karayolu Mersin-Tarsus istikametindeki Yeni Hal Kavşağı’nda meydana geldi.

T.T. (55) yönetimindeki 33 APE 854 plakalı minibüs ile E.K. idaresindeki 33 PP 399 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü E.K. ile araçtaki 3 kişi ve minibüste bulunan 6 yolcu olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.