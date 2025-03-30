Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden Ege Denizi için uyarı geldi..
Açıklamada, Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.
"FIRTINANIN, SALI GÜN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENMEKTEDİR"
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Ege Denizi'nin güneyinde rüzgarın, yarın (31.03.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 bofor kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, Salı (01.04.2025) günü sabah saatlerinde güneyinde yer yer 9 bofor kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı (01.04.2025) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
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