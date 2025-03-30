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Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği duyuruldu.