Milas’ta kayıp Alzheimer hastası bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Nahit Bahar, 27 Kasım 2025 günü saat 01.00 sıralarında kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine Milas Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri vakit kaybetmeden arama çalışmalarına başladı.

Jandarma tarafından yapılan bildirimin ardından Muğla İl AFAD Müdürlüğü ekipleri de arama çalışmalarına destek için bölgeye yönlendirildi. Aramalar, gece boyunca Bağdamları Mahallesi ve çevresinde koordineli şekilde sürdürüldü.

SABAH SAATLERİNDE SAĞ OLARAK BULUNDU

Yoğun çabaların ardından Nahit Bahar, sabahın erken saatlerinde ekipler tarafından sağ olarak bulundu. İlk kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Bahar, gerekli kontrollerin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi.