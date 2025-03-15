MİT tırları davasında aranan FETÖ eski emniyet müdürü yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devletin güvenliğiyle ilgili gizli belgeleri elde etmeye çalışan ve istihbarat faaliyetlerine dair belgelerle bağlantılı suçlardan aranan FETÖ üyesi A.Z.G.'nin Ankara'da yakalandığını açıkladı. A.Z.G., MİT tırlarının durdurulduğu dönemde Adana İl Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, FETÖ mensuplarını tek tek adalet önüne çıkaracaklarını vurguladı.

ADI BYLOCK KULLANICI LİSTESİNDEYDİ

Bakan Yerlikaya, milletin birliğine, devletin bütünlüğüne ve halkın huzuruna zarar vermeye çalışanlarla mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince yapılan çalışmalar sonucu, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, kamu görevinden ihraç edilen, ByLock kullanıcı listesinde adı geçen ve MİT tırlarının Adana'da durdurulduğu dönemde Adana İl Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi A.Z.G, düzenlediğimiz operasyonla Ankara Yenimahalle'de saklandığı evde yakalandı.

Yerlikaya, Ankara Valisi ile operasyonu koordine eden ve gerçekleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığını tebrik etti.